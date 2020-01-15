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§ NG.kz
Правительство России уходит в отставку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дмитрий Медведев после послания президента России Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин поблагодарил членов правительства "за проделанную работу".
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§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ФБ зайти нельзя и не нарваться на цитирование сегодняшнего послания)

Материнский капитал увеличен

Бесплатные обеды а школах с 1-4 класс

Запрет на двойное гражданство для членов правительства и федеральному руководству

Некоторые увеличения полномочий президента)

24 год все ближе,кто же приемник?)
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§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А и да угадайте кто хайпится на отставке правительства РФ мол это его победа?)

Не буду его называть,его и ВВП не любит называть)
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§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый пошел,Путин предложил на должность ПМ бывшего начальника налоговой Мишустина)
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§ Vit
Re: Правительство России уходит в отставку
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр обороны тоже получается в отставку? Я думал он неприкосновеный.
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§ elektron
Re: Правительство России уходит в отставку
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4254
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.01.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Министр обороны тоже получается в отставку?

Откуда такое предположение?
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§ drakon
Правительство России уходит в отставку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я думал он неприкосновеный.

Виталя, а кто тебе сказад, что он,
не войдёт в состав нового правительства?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Министр обороны тоже получается в отставку?//




Да ладно минобр,Кадыров в отставку ушел) а это вообще....
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§ Змея Подколодная
Правительство России уходит в отставку
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.01.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, да не переживайте так за Росссию матушку. Выпейте успокоительного что ли. А то Вас таращит от российских новостей. 7 комментариев под новостью и 4 из них Абайкины. ) Душа у человека болит за Россию.
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Душа у человека болит за Россию.//


Да болит) любое изменение или колебание в России отражается на периферии, то есть на бывших союзных республиках) а там глядишь и у всех болеть начнет
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§ Змея Подколодная
Правительство России уходит в отставку
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.01.20 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отражается на периферии,

забыли с Вами посоветоваться?)Министры кабинетами поменяются. Думаете на нас как то отразится,да?)
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§ drakon
Правительство России уходит в отставку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да ладно минобр,Кадыров в отставку ушел) а это вообще....

Это кто такой?Цитата:
Змея Подколодная:
7 комментариев под новостью и 4 из них Абайкины.

Уже 5 коментариев. Но благодаря-
Абайке, я узнал, что Кадыров,
был министром образования России... :lol: :oops: :-o ;-)
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//забыли с Вами посоветоваться?)Министры кабинетами поменяются. Думаете на нас как то отразится,да?)//



Нет почему?) Позвонили вот часа 4 назад,советовались)
Думаю отразится,ничего бесследно в политике не проходит,если это даже политика соседнего государства)
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§ abaika95
Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.01.20 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уже 5 коментариев. Но благодаря-Абайке, я узнал, что Кадыров,был министром образования России...//



Уже 7) считайте, считайте пенсионерам говорят полезно) Кадыров ещё министром по делам религии был)
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§ drakon
Правительство России уходит в отставку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кадыров ещё министром по делам религии был)

Отец - Рамзана? Может быть. Не помню... :lol: :lol:
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