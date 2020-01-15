Кушмурунец23 Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 354

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:59 Лично я считаю, что их всех нужно задерживать и надолго!

Глядя на происходящее у себя в Аулиекольском районе п.Кушмурун, особенно прошлый и этот годы... Все хуже и хуже... а из за кого?

Так и хочется спросить Садвокасяна, Архимеда... где ТЭЦ, для кого "ямки" возле Кушмуруна нарыли? У нас осталась единственная асфальтированная улица а чистить ее не чем! Колея, ездить невозможно, на грани... "Бедный" новый аким тужиться а что у него есть? Деньги и те бюджетные куда то мимо поселка уходят.

Патриотизм, гордость за Родину? Стыдно!

В мое время у нас было свое ДЭУ и я не знал что есть проблемы со снегом на дорогах. Сейчас нечем чистить... Освещение машина с корзиной только с Аулиеколя, наше все утащили... Больница, малейшее серьезное срочно в Ауллиеколь или Костанай! Ближайшее 45 км. На чем? Реамобиль? А вот фиг вам, на "таблетке" с Костаная презентовали. Жестььььь куда не глянь. ЦОН есть, светллый теплый и просторный, но вывели миграционку и пенсионку при населении 9 000 жителей и под 1 500 пенсионеров все вынуждены за 45 км ездить в Аулиеколь. Думаете кто то из сидящих в креслах чиновников подумал о жителях?

Почему? Да потому что подобные акимы областей и районов и у нас. По моему мнению все они одинаковы...

Кушмурун в 10-ке крупных населенных пунктов нашей области, а что по селам где 500 1 000 жителей?

В общем я рад, что очередного и надеюсь что не последнего акима задержали!