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§ NG.kz
Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась в Казнете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова и его помощника распространяется в социальных сетях, сообщает BaigeNews.kz. По неподтвержденным данным, задержание произошло сегодня, 15 января.
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§ Vit
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8821
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, гуляло это видео на васапах. Я ещё тогда подумал что это просто шутка, розыгрыш какой-то. нет что ли? В заправду получается :-o
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§ drakon
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто на очереди?... :-o
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§ Змея Подколодная
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.01.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кто на очереди?...

Если бы еще сажали..., если и присядет,то через годик выйдет. Год помается, беш в камере поест, фрукты. А потом с чистой совестью на свободу.
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§ Кушмурунец23
Re: Инфрмация о задержании акима Павлодарской области появилась...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 16.01.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я считаю, что их всех нужно задерживать и надолго!
Глядя на происходящее у себя в Аулиекольском районе п.Кушмурун, особенно прошлый и этот годы... Все хуже и хуже... а из за кого?
Так и хочется спросить Садвокасяна, Архимеда... где ТЭЦ, для кого "ямки" возле Кушмуруна нарыли? У нас осталась единственная асфальтированная улица а чистить ее не чем! Колея, ездить невозможно, на грани... "Бедный" новый аким тужиться а что у него есть? Деньги и те бюджетные куда то мимо поселка уходят.
Патриотизм, гордость за Родину? Стыдно!
В мое время у нас было свое ДЭУ и я не знал что есть проблемы со снегом на дорогах. Сейчас нечем чистить... Освещение машина с корзиной только с Аулиеколя, наше все утащили... Больница, малейшее серьезное срочно в Ауллиеколь или Костанай! Ближайшее 45 км. На чем? Реамобиль? А вот фиг вам, на "таблетке" с Костаная презентовали. Жестььььь куда не глянь. ЦОН есть, светллый теплый и просторный, но вывели миграционку и пенсионку при населении 9 000 жителей и под 1 500 пенсионеров все вынуждены за 45 км ездить в Аулиеколь. Думаете кто то из сидящих в креслах чиновников подумал о жителях?
Почему? Да потому что подобные акимы областей и районов и у нас. По моему мнению все они одинаковы...
Кушмурун в 10-ке крупных населенных пунктов нашей области, а что по селам где 500 1 000 жителей?
В общем я рад, что очередного и надеюсь что не последнего акима задержали!
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