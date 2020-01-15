/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правительство России уходит в отставку		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Правительство России уходит в отставку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дмитрий Медведев после послания президента России Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин поблагодарил членов правительства "за проделанную работу".
Читать новость

§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ФБ зайти нельзя и не нарваться на цитирование сегодняшнего послания)

Материнский капитал увеличен

Бесплатные обеды а школах с 1-4 класс

Запрет на двойное гражданство для членов правительства и федеральному руководству

Некоторые увеличения полномочий президента)

24 год все ближе,кто же приемник?)
Профайл

§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А и да угадайте кто хайпится на отставке правительства РФ мол это его победа?)

Не буду его называть,его и ВВП не любит называть)
Профайл

§ abaika95
Re: Правительство России уходит в отставку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый пошел,Путин предложил на должность ПМ бывшего начальника налоговой Мишустина)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 2
Всего: 98

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх