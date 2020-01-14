abaika95:

Расследование ФБК не красная черта?) А Соболь вы знаете а Волков? А Удальцов? Дудь все модные молодые критики власти) и что-то чебурнет на них вообще не влияет)

Kairat stayer:

Нет не красная черта, особой угрозы для властей не представляют...Соболь, Волкова, Удальцова и Дудь задерживали и отпускали, немногочисленные протестные акции дальше продолжатся