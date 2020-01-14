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≡  В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран. Аналитики составили рейтинг роста минимальной заработной платы за год, проанализировав данные 54 стран. Казахстан в этом рейтинге занял последнее место.
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§ drakon
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
для тех кто пользуется Noki допотопной эти предупреждения не доступны,

Так у Алекса ещё и телефон - допотопный?
Им наверное пользовалась - рыба, возраст,
которой 5млн. лет, кости которой нашли
в карьере, в Рудном?... :lol: :oops: ;-)
Профайл

§ drakon
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,всё это за счёт государства,вот так вот капиталисты учитесь.

У нас государство - не снижает цены.
Сами торгаши - снижают... :lol: :oops:
Профайл
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