/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию.
Читать новость

§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
он очень интересный блогер)


Для кого-то он возможно интерес проявляет, честное слово первый раз за него слышу. Наверняка многие его не знают, вот за А.Навального другое дело, известная личность.
Профайл

* abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что не так, ваш ник ни о чём не говорит, это и есть анонимность, можете конкретного человека указать, чтобы я мог спросить кто такой абайка95?//

Ваш ник мне тоже ниочем не говорит) бегун вы там или нет и у тов. Денисова не буду спрашивать)

Цитата-//Советов не спрашивал, смысл из ветки в ветку бегать и советы раздавать//

Где я кроме этой ветки советы раздавал?)вам посоветовал по дружески ознакомится с интересной личностью а вы в штыки,ну не хотите как хотите)


Цитата-//честное слово первый раз за него слышу. Наверняка многие его не знают, вот за А.Навального другое дело, известная личность.//

Ну для тех кто не знает,чувак Варламов очень крутой активист урбанист,особенно его обзор на ремонт набережной в Дубне очень хорош)
Профайл

§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

При чём тут бегун или не бегун, знаком с А.Денисовым более 30 лет, за себя здесь неоднократно отмечал, что почти 10 лет на пенсии нахожуссь, 53 года, мне смысла нет трепаться и скрывать что-то. За Варламова неоднократно указывал, не знаю, больше за А.Тарасова знаю.
Профайл

§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вот за А.Навального другое дело, известная личность.


На мой взгляд А.Навальный не пересёк красную черту, особой угрозы для властей не представляет, пока неоднократно административные меры в отношении его применяли, организуемым им митингах в Москве собираются 10-15 тысяч человек, регионах того меньше. Москва барометр всяких событии, при этом москвичи живут по уровню жизни 2-3 лучше жителей регионов, мягко говоря большинство из них прикормлены и всё устраивает.
Профайл

* abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Навальный не пересёк красную черту//



Расследование ФБК не красная черта?) А Соболь вы знаете а Волков? А Удальцов? Дудь все модные молодые критики власти) и что-то чебурнет на них вообще не влияет)
Профайл

§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Расследование ФБК не красная черта?) А Соболь вы знаете а Волков? А Удальцов? Дудь все модные молодые критики власти) и что-то чебурнет на них вообще не влияет)

Цитата:
Kairat stayer:
Нет не красная черта, особой угрозы для властей не представляют...Соболь, Волкова, Удальцова и Дудь задерживали и отпускали, немногочисленные протестные акции дальше продолжатся
Профайл

§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1643
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: все модные молодые критики власти)

Да уж, молодые "Хлопцы" критики.

Вспомнил, недавно В.Жириновский на красной площади раздавал гражданам деньги, если не ошибаюсь по одной тысячи рублей, при этом поговаривал-холопы, крепостные. Народ в социальных сетях возмутился, впоследствии лидер ЛДПР В.Жириновский объяснил, почему нет ничего плохого в том, чтобы называться «крепостными и холопами». Об этом он рассказал «РИА Новости».«Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные», — заявил Жириновский. По его словам, именно от слова «холоп» произошло другое слово — «хлопцы», обозначающее «молодых ребят, безработных, бедных и бесправных».

Подробнее здесь: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e15fd159a7947c2e7097429
Профайл

§ elektron
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4253
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.01.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда
Цитата:
Kairat stayer: потому что там в РФ нельзя критиковать органы власти, чиновников, за неуважение уже привлекают к ответственности.

И позже
Цитата:
Kairat stayer:
Нет не красная черта, особой угрозы для властей не представляют...Соболь, Волкова, Удальцова и Дудь задерживали и отпускали, немногочисленные протестные акции дальше продолжатся


Так можно или нельзя, продолжаться или нет? :lol:
Что вас заносит на поворотах :-P

ПС: в КЗ за чистый ватман задерживают, если что! 8-)

[Исправлено: elektron, 15.01.2020 - 18:19]
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 2
Всего: 91

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх