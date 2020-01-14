drakon В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 18318

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:14 Цитата: Добринцофф:

для тех кто пользуется Noki допотопной эти предупреждения не доступны,

Так у Алекса ещё и телефон - допотопный?

Им наверное пользовалась - рыба, возраст,

которой 5млн. лет, кости которой нашли

в карьере, в Рудном?...