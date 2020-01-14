Добринцофф В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире #31





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6932

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:13 Цитата: Добринцофф:

С сегодняшнего дня очень известный производитель молочной продукции ввел ограничение на отпуск молока Дожились.

Цитата: Vit:

А почему?

Вроде как коровы в это время не несуться,отёл у них что ли.

Надо у "Pandit" спросить он в этой области компетентный.

Ещё такое очень часто бывает перед повышением цены.

Сейчас два дня уже садчиковка не возит,село лесное не возит,ДЕП пока даёт но с ограничениями.