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≡ «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию.
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


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Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
он очень интересный блогер)


Для кого-то он возможно интерес проявляет, честное слово первый раз за него слышу. Наверняка многие его не знают, вот за А.Навального другое дело, известная личность.
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