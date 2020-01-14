«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию. Читать новость
alex_60: не понял, Ты Серулю предлагаешь пригласить на эту должность что-ли? а ты видел ролики про Дубну? хочешь что бы у нас такое безобразие было. нет, пусть лучше местные, чем он.
В Дубне наверное по разному, есть положительные и отрицательные моменты. Он в основном на Первопрестольную г.Москва ссылается, при этом с 2011 года в течение 9 лет власти на благоустройство Москвы потратили более 1,5 трлн руб, о чём свидетельствуют данные бюджета Москвы. Примерно столько же на благоустройство потратила вся остальная Россия (1,7 трлн руб.). Уже регионы возмущаются, мол хватит кормить Москву!
Конечно есть Гугли. Раньше-же отмечал, что почти два года проживал в г.Москве переживаю за них, как наши поуехавшие в дальнее и ближнее зарубежье за нас переживают.
В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.
Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.
Опять Запад с США виноваты, особенно последние, ранее говорили, что холодная зима будет в Европе и все замёрзнут там, больше газа будут потреблять, нет на 15% уменьшились поставки. Депутат Госдумы А.Журавлёв заявил, что аномальное потепление в России может быть вызвано американским "климатическим оружием", которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего".
Чёто у нас много снега выпало, коммунальщики не успевают, может США виноваты со своим "климатическим оружием", чёртово американцы. Да и А.Тарасов с должности ушел, беда прям, сегодня на набережной по Гашека был, спортсооружения и лестницы почистили. Если подрядчики не успевают зачем все лестницы чистить, там применяется ручная работа, рабочие с лопатами, одну главную посредине где арки достаточно было бы. А вот тропинки по центру, которые в ночное время освещаются и люди ходят не почистили, тут с помощью трактора, с навесным оборудованием можно было очистить.
Kairat stayer: Депутат Госдумы А.Журавлёв заявил, что аномальное потепление в России может быть вызвано американским "климатическим оружием"...
Цитата:
Kairat stayer: Чёто у нас много снега выпало, коммунальщики не успевают, может США виноваты со своим "климатическим оружием", чёртово американцы.
За "климатическое оружие", упоминал в октябре 2018 года, когда у Дракоши божьи коровки тучами на террасе летали, даже в дом залетали, он отмечал, что ранее такое паранормальное или аномальное явление не отмечалось. Цитирую: Гутен таг! Возможно в Норвегии очередной раз метеорологическое или климатическое оружие испытывают (Тромсё), установки еще на Аляске есть НААRР (High Frequency Active Auroral Research Program), ну и "Сура" в РФ, всего три на планете. В 2000 годах исчезновение тараканов связывали с этими объектами, одна из версии конечно.
abaika95: Чего?) А Навальный,Варламов всякие блогеры ютюберские вполне себе критикуют) Это ещё если не брать в расчет,группы в ВК всякие сталингулаг и лепра) там вообще бесконечный "поток" гов*критики)
Чего, чего? Самое главное на мой взгляд, пока телевизор выигрывает всяких блогеров и ютюберов. За Варламова первый раз слышу, скорее всего у него небольшая аудитория, подписчиков и.т.д. Навального несколько раз по суду на сутки помещали в спецприемник для административно-арестованных, в основном за участие или организацию шествии, митингов и.т.д. по большому счёту в целом для устрашения. В настоящее время действуют избирательно, но законодательная база существует, "Чебурнет" не просто так придумали, да и примеров достаточно, где привлекали к ответственности простых граждан.
Да, есть авторские контенты - это известные и не очень известные личности, смотря какая аудитория в количественном выражении, но и анонимных каналов много, некоторые в масках транслируют видеоматериалы с критикой. Вообще везде условно существует красная черта, которую нельзя пересекать, у нас например практически все анонимы. Вот, вас взять, какой-то Абайка, якобы психолог и учишься на политолога, аудитория НГ в основном региональная небольшая, ну и эти анонимные поуехавшие конечно есть.
Цитата-//Вот, вас взять, какой-то Абайка, якобы психолог и учишься на политолога, аудитория НГ в основном региональная небольшая, ну и эти анонимные поуехавшие конечно есть.//
Или взять вас да?) Какой-то Кайрат без фото и совсем не аноним)
Цитата-//За Варламова первый раз слышу, скорее всего у него небольшая аудитория, подписчиков и.т.д. Навального несколько раз по суду на сутки помещали в спецприемник для административно-арестованных, в основном за участие или организацию шествии, митингов и.т.д. по большому счёту в целом для устрашения. В настоящее время действуют избирательно, но законодательная база существует, "Чебурнет" не просто так придумали, да и примеров достаточно, где привлекали к ответственности простых граждан.//
Советую ознакомится с творчеством Варламова) и да законодательство может и есть но что-то не заметно что б влиятельных критиков хапали)
abaika95: Или взять вас да?) Какой-то Кайрат без фото и совсем не аноним)
Если вы не знаете, тогда ваши проблемы. я-же не скрываюсь, имя действительно Кайрат, стайер-бегун на дальние дистанции, ранее вы упоминали за А.Денисова, если с ним знакомы спросите у него, мой старший товарищ, тоже бегун, только на средние дистанции. Цитата:
abaika95: Советую ознакомится с творчеством Варламова) и да законодательство может и есть но что-то не заметно что б влиятельных критиков хапали)
Лично меня его творчество не интересует, как и десятки миллионов, посмотрим, выше-же указал, главное есть законодательная база.
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