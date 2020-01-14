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≡ «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию.
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Подробнее здесь, наверное информация достоверная, там-же фейковые новости нельзя публиковать:


Сатирическому изданию Панорама можно.
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§ alex_60
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Особенно больше всех С


не понял, Ты Серулю предлагаешь пригласить на эту должность что-ли?
а ты видел ролики про Дубну? хочешь что бы у нас такое безобразие было.
нет, пусть лучше местные, чем он.
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не понял, Ты Серулю предлагаешь пригласить на эту должность что-ли? а ты видел ролики про Дубну? хочешь что бы у нас такое безобразие было. нет, пусть лучше местные, чем он.


В Дубне наверное по разному, есть положительные и отрицательные моменты. Он в основном на Первопрестольную г.Москва ссылается, при этом с 2011 года в течение 9 лет власти на благоустройство Москвы потратили более 1,5 трлн руб, о чём свидетельствуют данные бюджета Москвы. Примерно столько же на благоустройство потратила вся остальная Россия (1,7 трлн руб.). Уже регионы возмущаются, мол хватит кормить Москву!

Подробнее здесь, надеюсь не фейк: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/12/818607-blagoustroistvo-moskvi
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§ alex_60
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
власти на благоустройство Москвы потратили более 1,5 трлн руб, о чём свидетельствуют данные бюджета Москвы. Примерно столько же на благоустройство потратила вся остальная Россия


по Нью-Йорку и США есть такие данные?
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по Нью-Йорку и США есть такие данные?


Конечно есть Гугли. Раньше-же отмечал, что почти два года проживал в г.Москве переживаю за них, как наши поуехавшие в дальнее и ближнее зарубежье за нас переживают.

В Москве расположены головные офисы нефтегазовых компании, которые на северах, соответственно они перечисляют налоги в федеральный бюджет, при этом большая часть денег остаётся в Москве. Отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, Ямало-Ненецкий – 10%. Оба входят в Уральский федеральный округ. На Москву приходится 16% всех поступлений в федеральный бюджет. А ее собственный, совершенно космический бюджет – в 2019 году его доходная часть составляет 2,3 трлн рублей – на 90% складывается из налоговых поступлений. В свою очередь из них половина – налог на доходы физлиц и больше трети – налог на прибыль организаций. Доля Питера в федеральном бюджете – 6%. То есть отчисления четырех этих регионов вместе дают 60% федерального бюджета.

Взять донор Ханты-Мансийский автономный округ, который дает 28% всех поступлений в федеральный бюджет, трансфертами назад возвращается 15-20%, вот они и кормят дотационные регионы и их достаточно.

Подробнее здесь: https://www.sibreal.org/a/30244000.html

[Исправлено: Kairat stayer, 15.01.2020 - 09:20]
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§ drakon
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты Серулю предлагаешь пригласить на эту должность что-ли?

А чем не - вариант?... :lol: :oops:
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по Нью-Йорку и США есть такие данные?


Опять Запад с США виноваты, особенно последние, ранее говорили, что холодная зима будет в Европе и все замёрзнут там, больше газа будут потреблять, нет на 15% уменьшились поставки. Депутат Госдумы А.Журавлёв заявил, что аномальное потепление в России может быть вызвано американским "климатическим оружием", которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего".

Чёто у нас много снега выпало, коммунальщики не успевают, может США виноваты со своим "климатическим оружием", чёртово американцы. Да и А.Тарасов с должности ушел, беда прям, сегодня на набережной по Гашека был, спортсооружения и лестницы почистили. Если подрядчики не успевают зачем все лестницы чистить, там применяется ручная работа, рабочие с лопатами, одну главную посредине где арки достаточно было бы. А вот тропинки по центру, которые в ночное время освещаются и люди ходят не почистили, тут с помощью трактора, с навесным оборудованием можно было очистить.

Подробнее здесь: https://ria.ru/20200114/1563418832.html
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Депутат Госдумы А.Журавлёв заявил, что аномальное потепление в России может быть вызвано американским "климатическим оружием"...


Цитата:
Kairat stayer:
Чёто у нас много снега выпало, коммунальщики не успевают, может США виноваты со своим "климатическим оружием", чёртово американцы.


За "климатическое оружие", упоминал в октябре 2018 года, когда у Дракоши божьи коровки тучами на террасе летали, даже в дом залетали, он отмечал, что ранее такое паранормальное или аномальное явление не отмечалось. Цитирую: Гутен таг! Возможно в Норвегии очередной раз метеорологическое или климатическое оружие испытывают (Тромсё), установки еще на Аляске есть НААRР (High Frequency Active Auroral Research Program), ну и "Сура" в РФ, всего три на планете. В 2000 годах исчезновение тараканов связывали с этими объектами, одна из версии конечно.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782500&topic_id=25576&forumid=2
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* abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//потому что там в РФ нельзя критиковать органы власти, чиновников, за неуважение уже привлекают к ответственности//



Чего?) А Навальный,Варламов всякие блогеры ютюберские вполне себе критикуют) Это ещё если не брать в расчет,группы в ВК всякие сталингулаг и лепра) там вообще бесконечный "поток" гов*критики)
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чего?) А Навальный,Варламов всякие блогеры ютюберские вполне себе критикуют) Это ещё если не брать в расчет,группы в ВК всякие сталингулаг и лепра) там вообще бесконечный "поток" гов*критики)


Чего, чего? Самое главное на мой взгляд, пока телевизор выигрывает всяких блогеров и ютюберов. За Варламова первый раз слышу, скорее всего у него небольшая аудитория, подписчиков и.т.д. Навального несколько раз по суду на сутки помещали в спецприемник для административно-арестованных, в основном за участие или организацию шествии, митингов и.т.д. по большому счёту в целом для устрашения. В настоящее время действуют избирательно, но законодательная база существует, "Чебурнет" не просто так придумали, да и примеров достаточно, где привлекали к ответственности простых граждан.

Да, есть авторские контенты - это известные и не очень известные личности, смотря какая аудитория в количественном выражении, но и анонимных каналов много, некоторые в масках транслируют видеоматериалы с критикой.
Вообще везде условно существует красная черта, которую нельзя пересекать, у нас например практически все анонимы. Вот, вас взять, какой-то Абайка, якобы психолог и учишься на политолога, аудитория НГ в основном региональная небольшая, ну и эти анонимные поуехавшие конечно есть.
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
группы в ВК


Цитата:
Kairat stayer:
В настоящее время действуют избирательно, но законодательная база существует...


В прошлом году, точнее 30 октября 2019 года здесь отмечали, о случае когда двоих жителей Марий Эл оштрафовали за посты во «ВКонтакте» восьмилетней давности, в том числе песню «Народ устал терпеть».

Подробнее здесь, пост за №5011: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=5010
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* abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот, вас взять, какой-то Абайка, якобы психолог и учишься на политолога, аудитория НГ в основном региональная небольшая, ну и эти анонимные поуехавшие конечно есть.//


Или взять вас да?) Какой-то Кайрат без фото и совсем не аноним)



Цитата-//За Варламова первый раз слышу, скорее всего у него небольшая аудитория, подписчиков и.т.д. Навального несколько раз по суду на сутки помещали в спецприемник для административно-арестованных, в основном за участие или организацию шествии, митингов и.т.д. по большому счёту в целом для устрашения. В настоящее время действуют избирательно, но законодательная база существует, "Чебурнет" не просто так придумали, да и примеров достаточно, где привлекали к ответственности простых граждан.//


Советую ознакомится с творчеством Варламова) и да законодательство может и есть но что-то не заметно что б влиятельных критиков хапали)
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или взять вас да?) Какой-то Кайрат без фото и совсем не аноним)


Если вы не знаете, тогда ваши проблемы. я-же не скрываюсь, имя действительно Кайрат, стайер-бегун на дальние дистанции, ранее вы упоминали за А.Денисова, если с ним знакомы спросите у него, мой старший товарищ, тоже бегун, только на средние дистанции.
Цитата:
abaika95:
Советую ознакомится с творчеством Варламова) и да законодательство может и есть но что-то не заметно что б влиятельных критиков хапали)


Лично меня его творчество не интересует, как и десятки миллионов, посмотрим, выше-же указал, главное есть законодательная база.
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* abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.01.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если вы не знаете, тогда ваши проблемы. я-же не скрываюсь, имя действительно Кайрат, стайер-бегун//


Даааа,конечно)



Цитата-//Лично меня его творчество не интересует, как и десятки миллионов//


Вы не курсе чем он занимается а вас уже не интересует)чтож вы так критично настроены)он очень интересный блогер)
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§ Kairat stayer
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даааа,конечно)


Что не так, ваш ник ни о чём не говорит, это и есть анонимность, можете конкретного человека указать, чтобы я мог спросить кто такой абайка95?

Цитата:
abaika95:
Вы не курсе чем он занимается а вас уже не интересует)чтож вы так критично настроены)он очень интересный блогер)

Цитата:
abaika95:
Советую ознакомится с творчеством Варламова)


Советов не спрашивал, смысл из ветки в ветку бегать и советы раздавать, тем более указал его творчество не интересует. Что тут не понятного?
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