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≡  В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран. Аналитики составили рейтинг роста минимальной заработной платы за год, проанализировав данные 54 стран. Казахстан в этом рейтинге занял последнее место.
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§ Тот самый
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А почему?


Зима. Коров не доят до весны (пока не отелятся).
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§ Добринцофф
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6932
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
С сегодняшнего дня очень известный производитель молочной продукции ввел ограничение на отпуск молока Дожились.

Цитата:
Vit:
А почему?

Вроде как коровы в это время не несуться,отёл у них что ли.
Надо у "Pandit" спросить он в этой области компетентный.
Ещё такое очень часто бывает перед повышением цены.
Сейчас два дня уже садчиковка не возит,село лесное не возит,ДЕП пока даёт но с ограничениями.
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§ Добринцофф
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6932
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Зима. Коров не доят до весны (пока не отелятся).

Зима каждый год случается,однако перебои с молоком в это время года последний раз лет 10 назад были.
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§ alex_60
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня посмотрел колбасу от Розумовича.
Читаю на ней Тоо Аян озат для торговой марки От Розумовича.
Что сие означает?
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§ Victor Yang
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12375
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зима каждый год случается,однако перебои с молоком в это время года последний раз лет 10 назад были.

Я думаю - вопрос стоимости. Власти настоятельно рекомендуют не повышать цену на продукцию, а крестьяне не готовы за эту цену сдавать молоко производителю - выгоднее сдать тому кто поедет в город это молоко напрямую продавать. Я так думаю. Да и ЛПХ всё менее выгодны.
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§ Я
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 15.01.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Цены выше?

Ощутимо
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§ Я
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 15.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
вопрос стоимости

В запуске коровешки , а цена обсуждению не подлежит , тк конкуренция отсутствует. Причина ограничения отпуска , скорее всего , в том , что теперь нужно разделять цельное молоко от восстановленного
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§ alex_60
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деп молоко сейчас брал, не заметил другие фирмы есть или нет. Яйца жанас канат с1 лоток 30 штук-690. Социальные написано.
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§ drakon
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Социальные написано.

Хе, уценёнку - покупаешь?... :lol: :oops:
Социальные? Бедных - объедаешь?... :-o :-o ;-)
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§ alex_60
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошёл сегодня, все бонусы сбросили, хоть бы предупредили.

[Исправлено: alex_60, 15.01.2020 - 20:30]
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§ Добринцофф
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6932
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Яйца жанас канат с1 лоток 30 штук-690. Социальные написано.

Цитата:
drakon:
Хе, уценёнку - покупаешь?... Социальные? Бедных - объедаешь?...

Ух как Дракон обрадовался,какая возможность отомстить Алексу за его посты о просрочке в Германии,но я тебя огорчу яйцо по 230-это не просрочка,это у нас так борются с повышением цен,выбрасывают на рынок товар по сниженной цене,с целью сбить цену на рынке,продуктовые интервенции называются,всё это за счёт государства,вот так вот капиталисты учитесь.
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§ Добринцофф
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6932
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пошёл сегодня, все бонусы сбросили, хоть бы предупредили.

Они предупреждали и те и те кстати,но для тех кто пользуется Noki допотопной эти предупреждения не доступны,потому что всё в инстаграмме было.
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§ alex_60
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Они предупреждали и те и те кстати,но дл

Могли бы и на кассах повесить.
Я про с. Или смс сбросить.
Телефон при регистрации указываешь.
Вот мне делать больше нечего как в Инстаграме их читать, других забот нет.

[Исправлено: alex_60, 15.01.2020 - 20:52]
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§ alex_60
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Расстроили Дракона.
Не проканало.
У нас вам не как у вас.
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§ elektron
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4252
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.01.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не проканало.

Да вроде ещё как проканало. Он же не просрочку, а уценёнку берёт, но не социальные! :lol: ;-)
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