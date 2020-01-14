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≡  В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран. Аналитики составили рейтинг роста минимальной заработной платы за год, проанализировав данные 54 стран. Казахстан в этом рейтинге занял последнее место.
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§ Тот самый
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А почему?


Зима. Коров не доят до весны (пока не отелятся).
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* Добринцофф
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6930
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
С сегодняшнего дня очень известный производитель молочной продукции ввел ограничение на отпуск молока Дожились.

Цитата:
Vit:
А почему?

Вроде как коровы в это время не несуться,отёл у них что ли.
Надо у "Pandit" спросить он в этой области компетентный.
Ещё такое очень часто бывает перед повышением цены.
Сейчас два дня уже садчиковка не возит,село лесное не возит,ДЕП пока даёт но с ограничениями.
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* Добринцофф
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6930
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Зима. Коров не доят до весны (пока не отелятся).

Зима каждый год случается,однако перебои с молоком в это время года последний раз лет 10 назад были.
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