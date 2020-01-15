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§ NG.kz
Авто с российскими номерами не попадают под ограничения - МВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев разъяснил правила регистрации автомобилей, состоящих на иностранном учете. По его словам, чтобы зарегистрировать такие авто, их владельцам нужно будет выехать и заново спустя 30 дней заехать в Казахстан.
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§ директор пляжа
Re: Авто с российскими номерами не попадают под ограничения -...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не долго музыка играла) а как же повышенное количество дтп с участием российских номеров?) переобуваЦа мастера у нас, все как положено! все как надо! палец вверх господин Кожаев!
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§ Victor Yang
Авто с российскими номерами не попадают под ограничения - МВД
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12374
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а как же повышенное количество дтп с участием российских номеров?

А что - есть официальная статистика? Или это феномен Баадера-Майнхоф?
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§ андрей 117
Re: Авто с российскими номерами не попадают под ограничения -...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 15.01.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем следующую статью о том, кто еще не будет попадать под ограничения МВД :-P
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§ Тот самый
Re: Авто с российскими номерами не попадают под ограничения -...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
переобуваЦа мастера у нас


Ну, вчера сказали, что все должны. Сегодня уже нет.

Цитата:

Ограничения прописаны в законе «О дорожном движении». Статья 63 этого документа гласит, что все автомобили обязательно должны быть зарегистрированными в РК, за исключением машин, «участвующих в международном дорожном движении» и ввозимых в Казахстан на срок не более одного года. А пункт 2 статьи 65 устанавливает, что «не считается находящимся в международном движении транспортное средство, которое оставалось на территории Республики Казахстан более одного года с перерывами до тридцати суток». Проще говоря, ездить на иностранном учёте можно 12 месяцев с вывозом авто за границу как минимум на 30 дней.
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§ директор пляжа
Re: Авто с российскими номерами не попадают под ограничения -...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.01.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что - есть официальная статистика? Или это феномен Баадера-Майнхоф?

подмечу, что точные цифры в нашей стране что-то из ряда фантастики.
Указанная цитата вырезана дословно из интервью одного из местных новостных интернет источников. Искать её чес сказать лень и неохота. Необъяснимо но факт :lol:
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