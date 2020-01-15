Цитата: директор пляжа:

переобуваЦа мастера у нас



Ну, вчера сказали, что все должны. Сегодня уже нет.



Цитата:

Ограничения прописаны в законе «О дорожном движении». Статья 63 этого документа гласит, что все автомобили обязательно должны быть зарегистрированными в РК, за исключением машин, «участвующих в международном дорожном движении» и ввозимых в Казахстан на срок не более одного года. А пункт 2 статьи 65 устанавливает, что «не считается находящимся в международном движении транспортное средство, которое оставалось на территории Республики Казахстан более одного года с перерывами до тридцати суток». Проще говоря, ездить на иностранном учёте можно 12 месяцев с вывозом авто за границу как минимум на 30 дней.