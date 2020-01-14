Kairat stayer «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная #36





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1634

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:56 Цитата: alex_60:

по Нью-Йорку и США есть такие данные?



Опять Запад с США виноваты, особенно последние, ранее говорили, что холодная зима будет в Европе и все замёрзнут там, больше газа будут потреблять, нет на 15% уменьшились поставки. Депутат Госдумы А.Журавлёв заявил, что аномальное потепление в России может быть вызвано американским "климатическим оружием", которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего".



Чёто у нас много снега выпало, коммунальщики не успевают, может США виноваты со своим "климатическим оружием", чёртово американцы. Да и А.Тарасов с должности ушел, беда прям, сегодня на набережной по Гашека был, спортсооружения и лестницы почистили. Если подрядчики не успевают зачем все лестницы чистить, там применяется ручная работа, рабочие с лопатами, одну главную посредине где арки достаточно было бы. А вот тропинки по центру, которые в ночное время освещаются и люди ходят не почистили, тут с помощью трактора, с навесным оборудованием можно было очистить.



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