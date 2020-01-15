Цитата: pandit:

Отлегло, не знаю надолго ли, будут опять эту идею продвигать скорее всего, не этим способом так другим.

Поверьте - проектировщикам всё равно и продвигать какую-либо идею они не будут. Это как скажет заказчик, а заказчик не согласовал этот генплан. Но от заказчика зависит грамотно составленное задание - из одной овчины семь шапок проектировщики тоже не могут сделать. Если в задании есть ИЖС, но нет ЛПХ - проектировщик ничего не может поделать. Если пастбища не оформлены и не находятся ни в чьей собственности - тут у проектировщиков сложности есть насчёт границ.



Но и все хотелки заказчика проектировщик тоже не может выполнить - если они противоречат нормам, экспертиза заставит переделать чтобы было по нормам.



[Исправлено: Victor Yang, 15.01.2020 - 16:12]