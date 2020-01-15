пешеход Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 136

Регистрация: 18.08.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:51 Все эти автомобили с ближнего зарубежья в основной массе, наверное под 80-90 %, сняты с регистрационного учета в своих государствах, т.к. зачем за них платить там налоги. У нас же, этот шрот (в основном "тазики" из РФ 174/рус) двигается свободно. Неужели нельзя их водворять на штраф.стоянку, как снятые с учета, т.к. в России они утилизированы и нет их уже в природе (де-юре). Владелец с РФ не приедет, а доверенность на утилизированный автомобиль там не дадут. Не будут они так свободно ездить, под страхом штраф.стоянки и перекупать их не будут по "страховке". Значит выгодно кому-то их не задерживать и не работать гаерам в этом направлении.