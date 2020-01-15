ACROS Re: Командные перемещения остаются проблемой - Президент #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 132

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:49 То что эти проблемы ( кумовство, непотизм) существуют, многие знают и так: Я знаю, Иван, знает, Мыркымбай знает - дальше ЧТО? Ведь все смотрят на первое лицо страны, в том числе многочисленные порядочные, молодые, в хорошем смысле "карьеристы" гос.служащие у которых нет влиятельных и башлёвых "татешек" и "агашек", но которые хотят и могут работать на благо страны,благо народа. В нашей стране с жёсткой суперпрезидентской вертикалью власти ВСЁ всё зависит от ПРЕЗИДЕНТА.

!....ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ.... ПО ДРУГОМУ УЖЕ НЕЛЬЗЯ..." - это значит через честные, конкурентные, прямые, всеобщие выборы акимов всех уровней и депутатов всех уровней.