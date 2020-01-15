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§ NG.kz
Командные перемещения остаются проблемой - Президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"К сожалению, не все госслужащие осознают. Пытаясь работать по-старому, они фактически тормозят модернизационные процессы в стране. Одной из проблем остаются командные перемещения в системе государственного управления", - сказал Токаев.
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§ olegggon
Re: Командные перемещения остаются проблемой - Президент
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1056
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 15.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"До сих пор есть случаи покровительства и продвижения по карьерной лестнице по знакомству через влиятельных "опекунов"."

По-моему таких случаев большинство.
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* drakon
Re: Командные перемещения остаются проблемой - Президент
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
По-моему таких случаев большинство.

Все - всё, знают. Но никто и ничего не - делает... :lol: :oops:
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§ yudjin
Re: Командные перемещения остаются проблемой - Президент
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6341
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.01.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
По-моему таких случаев большинство.

даже к гадалке ходить не надо... достаточно НГ читать ;-)
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§ Vit
Командные перемещения остаются проблемой - Президент
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8818
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В исключительных случаях, блат, знакомство можно назвать - преемственность)
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§ maxsaf
Командные перемещения остаются проблемой - Президент
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
даже к гадалке ходить не надо

К ней щас только по записи, не пробиться ))
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* drakon
Командные перемещения остаются проблемой - Президент
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18313
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
К ней щас только по записи, не пробиться ))

Ждут - повышения... :lol: ;-)
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§ maxsaf
Командные перемещения остаются проблемой - Президент
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
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§ ACROS
Re: Командные перемещения остаются проблемой - Президент
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.01.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что эти проблемы ( кумовство, непотизм) существуют, многие знают и так: Я знаю, Иван, знает, Мыркымбай знает - дальше ЧТО? Ведь все смотрят на первое лицо страны, в том числе многочисленные порядочные, молодые, в хорошем смысле "карьеристы" гос.служащие у которых нет влиятельных и башлёвых "татешек" и "агашек", но которые хотят и могут работать на благо страны,благо народа. В нашей стране с жёсткой суперпрезидентской вертикалью власти ВСЁ всё зависит от ПРЕЗИДЕНТА.
!....ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ.... ПО ДРУГОМУ УЖЕ НЕЛЬЗЯ..." - это значит через честные, конкурентные, прямые, всеобщие выборы акимов всех уровней и депутатов всех уровней.
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§ maxsaf
Re: Командные перемещения остаются проблемой - Президент
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это недопустимо, такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение. По-другому уже нельзя

Зачем сразу общественное мнение, департамент добропорядочности разве сам не справится? ))
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