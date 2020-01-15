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§ NG.kz
Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида предложили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный избранник отметил, что мамы или папы таких детей зачастую не могут работать, потому что всю жизнь ухаживают за тяжелобольными детьми, даже когда те становятся взрослыми.
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§ Vit
Re: Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный избранник наконец-то работу начал работать. А то раньше они ездили по районам и говорили как хорошо что пенионый возрост меняет государство, что переименование это благо.
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§ alex_60
Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида предложили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6933
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по фото так в семье достаток.
пособия выплачиваются. асп.

[Исправлено: alex_60, 15.01.2020 - 11:40]
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* maxsaf
Re: Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по фото так в семье достаток. пособия выплачиваются. асп.

Ну по иллюстративным фото обычно многое виглядит лучше, чем на самом деле )
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