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§ NG.kz
Commercial генплан?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 14.01.2020 в 15.00 в с.Октябрьское Костанайского района(Казахстанец) прошли общественные слушания по утверждению нового Генплана с.Октябрьское с участием главного архитектора Костанайского района.
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§ Добринцофф
Re: Commercial генплан?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6927
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь в курсе где генплан ЗТБ можно посмотреть?
Киньте ссылку пож.,я весь тырнет перерыл так и не нашёл,что за тайна за семью печатями.
Есть на яндекс фотках от НГ,но там просто фотки с генплана,а хотелось бы норм глянуть.
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§ Volonter
Re: Commercial генплан?
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1465
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 15.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шымкент... Опять Шымкент... Обжигались же уже...
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§ Vit
Re: Commercial генплан?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Всё впереди ещё. После актюбинской команды, будет шымкенская.
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