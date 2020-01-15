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§ NG.kz
Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские всё-таки нашли нормы, регламентирующие передвижение казахстанцев на машинах с иностранными номерами. Выдворять автомобили нарушителей из РК начнут в ближайшее время.
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§ директор пляжа
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.01.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатный сыр только в мышеловке) браво.. Это по нашему! Ездить нельзя - но если заплатить то можно. В стране рекит не иначе :lol: :lol:

Сопливые владельцы чепырок сейчас наверно очень напряглись.. 15 января для них теперь черный день.. :-x
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§ Lex
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 15.01.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да переоформят на граждан других государств и всего делов.
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§ Victor Yang
Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12368
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Ездить нельзя - но если заплатить то можно. В стране рекит не иначе

А как по-другому поддержать отечественную сборку автомобилей? Только так.
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§ лимон
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.01.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
да переоформят на граждан других государств и всего делов.


каждый год переоформлять?

Цитата:
директор пляжа:
но если заплатить то можно.


дорого выйдет платить таможенный сбор и не все пройдут по критериям
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§ arman_kst
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не все авто могут технически пройти, поэтому даже деньги не спасут на расстаможку
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§ Vit
Re: Армянские, кыргызские и российские авто окажутся вне закона...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого. Отправил щас знакомым скрин. Пусть отгоняют в Троицк на 30 дней, а потом думают че делать. В принципе это было ожидаемо. Незнаю на че надеялись автолюбители. Щас не 90 года, цифровизация все таки. Штрафы, налоги и т.д.
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