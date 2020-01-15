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§ NG.kz
Склад торгового дома "Мега Строй" горел в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.01.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае в пристроенном складе ТД "Мега Строй" 15 января произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет.
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* maxsaf
Re: Склад торгового дома "Мега Строй" горел в Костанае...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К моменту прибытия пожарных подразделении горела обшивка наружной стены склада.

Тоже кто-то зажигалкой решил проверить горючесть той самой знаменитой негорючей обшивки?
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