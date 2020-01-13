/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 526 из 526«1...524525526
§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога, вот это другое дело... :lol: :oops:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.01.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особые поздравления для alex_60 !! (надеюсь все же примет в друзья) :lol: :lol:
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активный форумчанин.
Он и форумчанином то не был.
Дела свои поделал и смылся.
Напоследок обозвал проститутками кое кого.

[Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak: Пардон, у меня "младая поросль" была насчет 100500
Коль Вы задали этот вопрос... Это выражение уже выходит, если не сказать больше, из употребления у "младой поросли". И плюс Вы использовали его не в том смысле который в него закладывался. Оно может означать либо количество, равное неизвестному для островного туземца числу (то бишь до определённого генитального места). Либо степень верности или согласия с неким утверждением или фактом. :-)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4961
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цитата:
abaika95:
Во флуд милейший во флуд,вроде вчера уже все для вас там по полочкам расставил) а вы все продолжаете врать)нехорошоо)

Ну это вам так кажется, что вы что-то где-то разложили по полкам. Кроме себя вы никому ничего не доказали. ))
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кроме себя вы никому ничего не доказали. ))//



Ну понятное дело вам то не докажешь что вы врёте) или скажем так лукавите)
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все так соскучились по работе ?? Никого нет на форуме ?? Все работу работают ? Даже alex_60?

[Исправлено: Гога, 14.01.2020 - 18:56]
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.01.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну понятное дело вам то не докажешь что вы врёте) или скажем так лукавите)

Как может быть враньём, то что спрашивается? пойдём по третьему кругу?
Попкорна хватит! :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Попкорна хватит!

---А об чем спор шел ??
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.01.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: -А об чем спор шел ??

Да я уже сам запутался. :lol:
То ли социальные выплаты за один год уменьшились по сравнению с предполагаемой инфляцией на следующий, или наоборот?))
То ли, то что уборщица в Канаде, получает больше чем зам министра сельского хозяйства отпускных?
А может постановления суда про колесо в рудном не было?
В общем запущено всё! Но слежу с напряжением и жду продолжения! :lol:

[Исправлено: elektron, 14.01.2020 - 18:35]
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4961
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как может быть враньём, то что спрашивается?

Присоединяюсь к вопросу ))
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 526 из 526«1...524525526
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 1
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх