elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #7885





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4251

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:26 Цитата: Гога: -А об чем спор шел ??

Да я уже сам запутался.

То ли социальные выплаты за один год уменьшились по сравнению с предполагаемой инфляцией на следующий, или наоборот?))

То ли, то что уборщица в Канаде, получает больше чем зам министра сельского хозяйства отпускных?

А может постановления суда про колесо в рудном не было?

В общем запущено всё! Но слежу с напряжением и жду продолжения!



[Исправлено: elektron, 14.01.2020 - 18:35]