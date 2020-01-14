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≡ Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публичные слушания по повышению среднеотпускного тарифа на электроэнергию прошли в здании казначейства по ул.Гоголя, 177А сегодня, 14 января. На слушаниях пояснили, что повышение среднеотпускного тарифа планируется с 1 февраля на 1,33 тенге без НДС.
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§ костанаец
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 14.01.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
возникает ощущение что производители э/л на динамомашинах педальных ее вырабатывают, а поставщики на себе носят, из СКО, в рюкзаках
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§ Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сейчас всё растащено по фирмам

-----Дорогая , она же -Гендиректор КЭЦ: пояснила, что своих сетей у организации нет - так почему они якобы доставляют что-то , что они не производят . За что они , вообще , деньги берут ??
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§ костанаец
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 14.01.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Кроме того, у нас снижается количество потребителей, которое получает у нас электроэнергию, - отметила Ускенбаева. - В частности, об уходе с 1 января этого года заявил такой крупный потребитель, как ГКП "Костанай-Су", что сильно ударит по финансовой состоятельности нашего предприятия."
ну правильно, давайте за счет других компенсируем недополученные деньги
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§ Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была раньше такая телепередача - *Слабое звено * . Вот и "Костанайский ЭнергоЦентр" - явно слабое звено , и , к тому же , явно - --- лишнее .
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§ Vit
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8811
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.01.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ускенбаева пояснила, что 43% в тарифе на электроэнергию для Костаная занимает стоимость электроэнергии на станции в Северо-Казахстанской области, 52% приходится на стоимость транспортировки.

Магазин заправит автомобиль, поедит закупит на оптовке продукты. Заплатит налоги, зп продавцам, себе конечно, ещё штраф за какую нибудь мелочь отдаст. При этом он накручивает 10-15%. А тут на ровном месте накручивают 53%.)) :lol:
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§ Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чем занимается эпк форфайт костанай - ведь по одному адресу находятся ?
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§ Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 14.01.2020 - 20:38]
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§ Добринцофф
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6925
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.01.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что первого президента уже никто не слушает,вроде как он обещал заморозить тарифы на электричество.

заморозить тарифы на 7 лет
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§ elektron
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.01.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да
//сообщила на слушаниях генеральный директор ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" Анаргуль УСКЕНБАЕВА. - С 1 октября кВт/ч электроэнеогии стоит 6,7 тенге, а не 6,48 тенге, как было до 1 октября.//
Разница составляет 0,22 Тенге.
Но:
//повышение среднеотпускного тарифа планируется с 1 февраля на 1,33 тенге без НДС.//
диффиренц =1,11 тенге. ??? :-x
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§ elektron
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.01.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если по 50 центов каждый китаец скинет мне на счёт, я буду мультимиллионером. :lol:
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§ Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.01.20 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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