Цитата: pro100tak: Пардон, у меня "младая поросль" была насчет 100500 Коль Вы задали этот вопрос... Это выражение уже выходит, если не сказать больше, из употребления у "младой поросли". И плюс Вы использовали его не в том смысле который в него закладывался. Оно может означать либо количество, равное неизвестному для островного туземца числу (то бишь до определённого генитального места). Либо степень верности или согласия с неким утверждением или фактом.