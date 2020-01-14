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≡ «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию.
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§ abaika95
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Интересно, рудничанам она тоже прогнозы дает?))//



Там своих провидцев хватает) на этапе установки уже "предвидели" будущее)
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§ drakon
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
к ней пол города побежит будущее узнавать)))

Надеюсь, Абайка, ты уже - бегал?... :lol: :oops:
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§ abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Надеюсь, Абайка//




Надейтесь,верьте, мечтайте)



К гадалкам отношусь с подозрением)

[Исправлено: abaika95, 14.01.2020 - 13:38]
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§ Козлов я
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.01.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Butch
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
К гадалкам отношусь с подозрением)

Отчего с подозрением? Милые люди. Ну врут беззастенчиво, сочиняя на ходу. Но так они-то как раз отлично понимают что они сказки сочиняют, в отличие от потребителей сей услуги. :lol:
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§ КГСПС
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
КГСПС


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Сообщений: 997
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.01.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Там своих провидцев хватает) на этапе установки уже "предвидели" будущее)

Рудничане были не против колеса, мы против траты наших денег на второстепенные вещи, когда более важных проблем непочатый край. Так понятно?
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§ КГСПС
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
КГСПС


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Сообщений: 997
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.01.20 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Интересно, рудничанам она тоже прогнозы дает?))

В начале января этого года «НГ» традиционно гадала на известных людей области и страны. Напомним, что, помимо Алексея Тарасова, возможную смену должности и повышение по карьерной лестнице наш таролог прогнозировала акиму Рудного Бахытжану Гаязову и акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.
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§ 3DO
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2027
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 14.01.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "по собственному желанию на другую должность"
Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!
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* Гога
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2027
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!

---О чем , вы , дорогой ?? У людей этого уровня нет такого понятия , как совесть .
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§ maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

И кто из названных вами рудничанин? :lol:
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§ КГСПС
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.01.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А разве не для рудничан прогноз, что Баха должен уйти?
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§ Butch
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.01.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно!! Знаю кого замест Тарасова можно назначить! Заодно попахивающие намеки на титулы отметутся! Такой шустрый парнишка прямо загляденье. Рудненского начальника ЖКХ!!!!
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§ elektron
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4248
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.01.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Тарасов ни как о фигуре решил позаботиться! :lol:
Не ну доколе можно7 ;-)
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