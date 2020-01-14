Цитата: Ускенбаева пояснила, что 43% в тарифе на электроэнергию для Костаная занимает стоимость электроэнергии на станции в Северо-Казахстанской области, 52% приходится на стоимость транспортировки.

Магазин заправит автомобиль, поедит закупит на оптовке продукты. Заплатит налоги, зп продавцам, себе конечно, ещё штраф за какую нибудь мелочь отдаст. При этом он накручивает 10-15%. А тут на ровном месте накручивают 53%.))