elektron Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае #13





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4246

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 Цитата: Сабыр:

может когда-то уберут всех этих посредников и будем напрямую покупать. И вообще,а зачем нам все эти люди-частники в энергосистеме страны? Саке/маке сиди ниче не делай и стреги бабосики?

Они ещё и каждую неделю предупреждают, кого отключать будут (хорошо хоть предупреждают)

Но раньше такого бардака не было, а эти походу даже не в состоянии бесперебойное эл. снабжение обеспечить.