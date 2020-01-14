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≡ Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публичные слушания по повышению среднеотпускного тарифа на электроэнергию прошли в здании казначейства по ул.Гоголя, 177А сегодня, 14 января. На слушаниях пояснили, что повышение среднеотпускного тарифа планируется с 1 февраля на 1,33 тенге без НДС.
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§ Тот самый
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в Кустанайской области и без того самая дорогая электроэнергия по Казахстану.

Цитата:
Гендиректо КЭЦ: пояснила, что своих сетей у организации нет, поэтому за транспортировку электроэнергии приходится платить нескольким компаниям. Она попросила обратить внимание на слайд. В их числе оказались ТОО МРЭТ и ТОО ЭПК-forfite.


А разве ЭПК-forfite не выделили из тех же КЭЦ/Горсети?
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Диффиренцированного ----- диффЕренцированного
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотка зачетная !!!
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§ drakon
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Фотка зачетная !!!

Гога, там их - многа.
Какая?... :lol: :oops:
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

Первая - губки бантиком .
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]что своих сетей у организации нет,

---- Как можно брать деньги за то , чего нет ???
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§ drakon
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Первая - губки бантиком .

Я так и подумал.Мне тоже - поравилась... :lol: :oops: :-P
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]убытками. На сегодняшний день они составляют 181 млн тенге,

----И вы еще живы , после таких убытков ?
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках ---- а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
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§ сайлау курманов
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.01.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавьте ещё пару посредников-халявщиков, пусть на пустом месте бабки рубят, затем поднимите расценки, народ все стерпит, а монопольщик понарошку возмутиться, а когда затянут его в оборот тоже затнется
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§ таноми52
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1511
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ?


Для оплаты поставки электроэнергии, которую они предоставляют нам, владельцам электросетей, по которым поступает эта энергия
Это в советское время всё энергетическое принадлежало ПО "Кустанайэнерго". Сейчас всё растащено по фирмам и фирмочкам и каждая дерёт с потребителей
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§ Сабыр
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помечтаем, может когда-то уберут всех этих посредников и будем напрямую покупать. И вообще,а зачем нам все эти люди-частники в энергосистеме страны? Саке/маке сиди ниче не делай и стреги бабосики?
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§ elektron
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4246
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.01.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
может когда-то уберут всех этих посредников и будем напрямую покупать. И вообще,а зачем нам все эти люди-частники в энергосистеме страны? Саке/маке сиди ниче не делай и стреги бабосики?

Они ещё и каждую неделю предупреждают, кого отключать будут (хорошо хоть предупреждают)
Но раньше такого бардака не было, а эти походу даже не в состоянии бесперебойное эл. снабжение обеспечить.
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§ elektron
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4246
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.01.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в принципе интересно;
//Плюс повысилась стоимость транспортировки электроэнергии.//
А в чём причина и как такое возможно?

И потом соглашусь с Гогой.
//что своих сетей у организации нет, поэтому за транспортировку электроэнергии приходится платить нескольким компаниям.//
Зачем им платить, если потребитель уже оплатил???

Сети у них должны просто покупать!
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