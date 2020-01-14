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§ NG.kz
У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой неделе техническое обслуживание будут проводить только на одной подстанции. Об этом сообщается на сайте акима города. Отключение электроэнергии коснется абонентов частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам
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§ drakon
Re: У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А местный говорит, что свет
не отключают... :lol: :oops:
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