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§ NG.kz
Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разбойное нападение произошло 13 января в одном из магазинов на ул. Складской. Задержать подозреваемого удалось в течение трех часов. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области на своей странице в Facebook.
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§ Добринцофф
Re: Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6924
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.01.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера проезжал там видел,собака с полицией ходила.
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§ Козлов я
Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.01.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вчера проезжал там видел,собака с полицией ходила.

Представляю- ходит по Складской собака,метра три высотой, а рядом ма-а-а-ленькие полицейские... :lol:
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§ maxsaf
Re: Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
19-летний житель Аркалыка

Еще одна причина заняться трудоустройством безработной молодежи.
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§ drakon
Re: Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

Это надо - создавать, рабочие места.
А ИВС, крутой же построили
в КОстанае, уже... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
собака,метра три высотой,

Не эта ли, случайно?

:lol: :lol: :oops: ;-)
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