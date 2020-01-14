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§ NG.kz
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публичные слушания по повышению среднеотпускного тарифа на электроэнергию прошли в здании казначейства по ул.Гоголя, 177А сегодня, 14 января. На слушаниях пояснили, что повышение среднеотпускного тарифа планируется с 1 февраля на 1,33 тенге без НДС.
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§ Тот самый
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в Кустанайской области и без того самая дорогая электроэнергия по Казахстану.

Цитата:
Гендиректо КЭЦ: пояснила, что своих сетей у организации нет, поэтому за транспортировку электроэнергии приходится платить нескольким компаниям. Она попросила обратить внимание на слайд. В их числе оказались ТОО МРЭТ и ТОО ЭПК-forfite.


А разве ЭПК-forfite не выделили из тех же КЭЦ/Горсети?
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Диффиренцированного ----- диффЕренцированного
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотка зачетная !!!
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* drakon
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18308
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Фотка зачетная !!!

Гога, там их - многа.
Какая?... :lol: :oops:
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

Первая - губки бантиком .
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]что своих сетей у организации нет,

---- Как можно брать деньги за то , чего нет ???
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* drakon
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18308
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Первая - губки бантиком .

Я так и подумал.Мне тоже - поравилась... :lol: :oops: :-P
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]убытками. На сегодняшний день они составляют 181 млн тенге,

----И вы еще живы , после таких убытков ?
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках ---- а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
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§ сайлау курманов
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.01.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавьте ещё пару посредников-халявщиков, пусть на пустом месте бабки рубят, затем поднимите расценки, народ все стерпит, а монопольщик понарошку возмутиться, а когда затянут его в оборот тоже затнется
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