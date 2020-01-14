Кстати, в Кустанайской области и без того самая дорогая электроэнергия по Казахстану.



Цитата: Гендиректо КЭЦ: пояснила, что своих сетей у организации нет, поэтому за транспортировку электроэнергии приходится платить нескольким компаниям. Она попросила обратить внимание на слайд. В их числе оказались ТОО МРЭТ и ТОО ЭПК-forfite.



А разве ЭПК-forfite не выделили из тех же КЭЦ/Горсети?