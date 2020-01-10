таноми52 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3188





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1510

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 Цитата: Гога:

Думает , принять меня в друзья , али нет !





Обидно за Гогу!

У Дракона более 130 друзей, у некоторых нет ни одного поста на форуме. А Гога, который напостил почти 2 тыс. , не в друзьях. Почему? Что за дискриминация?

Тем более, что у него такая замечательная ава. Чем не экземпляр для коллекции?