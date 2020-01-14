abaika95 В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2688

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:32 Цитата-//Наверняка в требованиях к должности в её должностной инструкции было про "стаж 3-5 лет специалистом агенства".//





Вот читайте)

http://kostanay.gov.kz/gosudarstvo/kadrovoe-obespechenie/vakansiy/74884/



Основные требования к участнику общего конкурса: Высшее или послевузовское образование: право (юриспруденция).

Все)





Первый раз вы утверждали что в начальники с улицы берут) привел вам факты,вы начали юлить) это раз) зачем-то привели в пример помощника и глав спеца) начальниками их трудно назвать)



Кинул вам пруфы,сейчас наверное опять юлить начнёте) это два)



Так же вы утверждали что никогда не врёте) удивительно) не буду доказывать обратное все и так по вам понятно)