/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане с февраля ограничат время работы обменных пунктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Казахстане с февраля ограничат время работы обменных пунктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37765
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк принял поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов.
Читать новость

§ Сабыр
Re: В Казахстане с февраля ограничат время работы обменных...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что,опять на наримановку к менялам возвращаемся? Вангую, рано или поздновообще лишат нас обменников и права выбора. Будем покупать валюту только в народном банке и по "народному" курсу ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 193
Пользователей: 1
Всего: 194

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх