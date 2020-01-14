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≡ "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
60-летнего Дмитрия СМИРНОВА в сентябре 2019 вызволили из трудового рабства и привезли в Костанай. Сегодня, 14 января, мужчина, у которого из документов был только советский паспорт, вылетел на родину - в Россию.
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§ Vit
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.01.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нтв про Руслана забыли. Вот кто герой.
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§ самый умный
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 14.01.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, мне кажется бывших хозяев Смирнова правильнее в кавычках писать, он же не собака какая-нибудь...

А по теме статьи - это просто средневековье какое-то, только более бесчеловечное. Тот, кто в наше время держит рабов, как правило может себе позволить нанять обычных работников, не ломая ни чьей судьбы при этом... Вот, к примеру, оранжевые жилеты на обочинах - получают как рабы, чисто чтоб на еду хватило, но при этом же никто их не лишает свободы передвижения, семьи и т.п.
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§ Vit
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.01.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но потом же возникает вопрос: «А что с ним делать дальше?». Люди привыкли жить без него и они немножечко опасаются.

Конечно жалко его. Ему щас будет не легче на новом месте. Как примет дочь?сестра? Они че за люди? Он че за человек? Уживутся или нет. А то может опять на лыжи встать. И убежать к своим "хозяевам". :-(
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§ Lex
Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 14.01.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рабство, кризис, нищета, отсутствие медицины и образования, производства- и нет, это не средневековье, это достижения за 30 лет независимости страны! И это далеко не весь список.
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§ drakon
"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18304
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
И это далеко не весь список.

Я ваще передачу ДНК - не смотрю.
Но теперь буду - смотреть, пока
его - не покажут... ;-) :-o
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