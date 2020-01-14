самый умный Re: "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 381

Регистрация: 04.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:09 Уважаемая редакция, мне кажется бывших хозяев Смирнова правильнее в кавычках писать, он же не собака какая-нибудь...



А по теме статьи - это просто средневековье какое-то, только более бесчеловечное. Тот, кто в наше время держит рабов, как правило может себе позволить нанять обычных работников, не ломая ни чьей судьбы при этом... Вот, к примеру, оранжевые жилеты на обочинах - получают как рабы, чисто чтоб на еду хватило, но при этом же никто их не лишает свободы передвижения, семьи и т.п.