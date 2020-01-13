Цитата: пешеход:

А самое интересное, так это то, что он будет сидеть 15 суток и все это время его будет кормить государство, как минимум 1000 тенге в сутки.Значит 15 тыс.за весь срок, не много конечно, но из бюджета.

Это как крошки от хлеба на хлебокомбинате.