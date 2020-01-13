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≡ "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показательный процесс над 35-летним жителем Костаная прошел в административном суде сегодня, 13 января. М. задержали в состоянии алкогольного опьянения 12 января в 5.58 на ул.Алтынсарина за рулем автомобиля "Ниссан".
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§ самый умный
Re: "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 14.01.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
квалифицированных СТО у нас (типа Тарлана,


Ахахаха, поржал.

Сертифицированных - да, квалифицированных - мимо, только цены. Обращались, знаем...
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§ андрей 117
Re: "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя...
андрей 117


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Сообщений: 52
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 14.01.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть простой способ проверить фары - подьехать к витрине магазина и посмотреть, как в зеркало

простой способ это посмотреть отражение света от впередистоящей на светофоре машины.
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§ пешеход
Re: "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 14.01.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А самое интересное, так это то, что он будет сидеть 15 суток и все это время его будет кормить государство, как минимум 1000 тенге в сутки.Значит 15 тыс.за весь срок, не много конечно, но из бюджета.
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§ Сергей_я
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.01.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
А самое интересное, так это то, что он будет сидеть 15 суток и все это время его будет кормить государство, как минимум 1000 тенге в сутки.Значит 15 тыс.за весь срок, не много конечно, но из бюджета.

Это как крошки от хлеба на хлебокомбинате.
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§ Vit
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.01.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Я на гуглил. Вроде ещё штраф идёт не хилый по новому указу. :-o. А вабще не понятно почему 7 лет. Повторное что ли. В инете мало инфы и та которая есть, она почему то везде разная.
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§ alex_60
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Караганде,тенгри пишет
//11 января 2020 года ..от которого исходил запах алкоголя.... он в 2018 году судом был лишен права управления.Ему грозит до пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением прав//
тут уже на гособеспечении будет пять лет.
в чем смысл держать за решеткой пять лет, не понимаю.
не убил, не украл.
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