Тот самый Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 329

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:42 Цитата: abaika95:

Да, не люблю голословное враньё)

Самокритично



Цитата: abaika95:

Прав я в той ситуации был или нет?)



Нет, конечно. Ну, если сами хотите, то что на счёт этого Вашего коллеги? Неплохо карьеру начал, в 22 года стал помощником министра финансов РК, теперь в нашем акимате замоблакима работает. Или вот ещё. Сразу главным специалистом Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию. Наверняка в требованиях к должности в её должностной инструкции было про "стаж 3-5 лет специалистом агенства".