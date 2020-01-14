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≡  В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран. Аналитики составили рейтинг роста минимальной заработной платы за год, проанализировав данные 54 стран. Казахстан в этом рейтинге занял последнее место.
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§ Тот самый
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 329
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да, не люблю голословное враньё)

Самокритично ;-)

Цитата:
abaika95:
Прав я в той ситуации был или нет?)


Нет, конечно. Ну, если сами хотите, то что на счёт этого Вашего коллеги? Неплохо карьеру начал, в 22 года стал помощником министра финансов РК, теперь в нашем акимате замоблакима работает. Или вот ещё. Сразу главным специалистом Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию. Наверняка в требованиях к должности в её должностной инструкции было про "стаж 3-5 лет специалистом агенства".
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§ abaika95
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2687
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что на счёт этого Вашего коллеги?//


Ну привидите критерии по занятию должности помощника?)




Цитата-//Или вот ещё. Сразу главным специалистом Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию. Наверняка в требованиях к должности в её должностной инструкции было про "стаж 3-5 лет специалистом агенства".//


Привидите критерии для поступления на должность главного специалиста?)

Лукавить не хорошо,несамокритичный вы наш)
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