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≡ "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показательный процесс над 35-летним жителем Костаная прошел в административном суде сегодня, 13 января. М. задержали в состоянии алкогольного опьянения 12 января в 5.58 на ул.Алтынсарина за рулем автомобиля "Ниссан".
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§ maxsaf
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Есть простой способ проверить фары - подьехать к витрине магазина и посмотреть, как в зеркало. А перемычку поставить на "ближний-всегда" по идее вообще должно быть легко и предусмотрено заводом.
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§ Yorik
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 14.01.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
В США делают с завода дальний

Не обязательно. Возможно, на старых так было. На новых авто led или диодные ДХО, как и у нас на новых. Да и вообще - там нет такой обязаловки в ПДД.
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§ alex_60
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6929
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
В США делают с завода дальний в половину накала (7 Вольт).


это вроде как один из применяемых вариантов,
который кстати вызвал большое количество жалоб на ослепление.
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* лимон
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1222
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.01.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А перемычку поставить на "ближний-всегда" по идее вообще должно быть легко и предусмотрено заводом.


куда перемычку-то ставить? :-)
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§ Сыкымы
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 14.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый случай ареста за вождение в нетрезвом виде зафиксировали в Караганде
Tengri News

[Исправлено: Сыкымы, 14.01.2020 - 12:49]
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§ Butch
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Господи ты боже мой!!! :-) Я ехал из пункта А в пункт Б без необходимости подъезжать к магазинам. И в Рудном их ещё найти такие надо. И шо Вы мне предлагаете по дороге возле каждого магазина останавливаться чтобы проверить горят они или нет?
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§ maxsaf
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

У меня на понтиаке для предохранителя ближнего света фар было два места - "от панели" и "на постоянную". Куда захотел - туда предохранитель и воткнул. Делов на пол-минуты.
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§ maxsaf
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И шо Вы мне предлагаете по дороге возле каждого магазина останавливаться чтобы проверить горят они или нет?

На нормальной машине - раз в год достаточно ))
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§ Я
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.01.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:

Аналогично. + 1 раз предупредить, что на трассе метет и плохая видимость
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§ Butch
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.01.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня на понтиаке

И в этом вся соль. У Вас! И на понтиаке! А на каком-нибудь ВАЗ 2110 нет таких опций. Там "химичить", электрику переделывать приходится.
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§ alex_60
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6929
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тюрем то хватит, сенаторы/ мажилисмены посчитали?
кормить,поить.одевать.сторожить.
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§ maxsaf
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Там "химичить", электрику переделывать приходится.

Дешевле штраф оплатить?)
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§ Yorik
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 14.01.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
химичить

Цитата:
maxsaf:
Дешевле штраф оплатить

Цена такой услуги даже на квалифицированных СТО у нас (типа Тарлана, Тойота-центра, Старлайна на Чернышевского) - в районе 5 тыс. тнг. Всяко дешевле штрафа. Хотя, сейчас штраф только за второе такое нарушение в течение года, первый раз - предупреждение.
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§ Butch
Re: "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.01.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дешевле штраф оплатить?)

Не могу сказать. Не знаю какой за это штраф. Меня в тот раз просто спросили далеко ли еду и порекомендовали включить "аварийку", затем пожелали счастливого пути и отпустили. Не исключаю что переделать электрическую часть стоит больше чем сумма штрафа. Они у нас не очень большие. Да собственно и переделывают. Те кто считает это нужным. Прочие самостоятельно включают.
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