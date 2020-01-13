Цитата: maxsaf:

Дешевле штраф оплатить?)

Не могу сказать. Не знаю какой за это штраф. Меня в тот раз просто спросили далеко ли еду и порекомендовали включить "аварийку", затем пожелали счастливого пути и отпустили. Не исключаю что переделать электрическую часть стоит больше чем сумма штрафа. Они у нас не очень большие. Да собственно и переделывают. Те кто считает это нужным. Прочие самостоятельно включают.