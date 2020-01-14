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≡ «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37762
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию.
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§ abaika95
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2687
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Интересно, рудничанам она тоже прогнозы дает?))//



Там своих провидцев хватает) на этапе установки уже "предвидели" будущее)
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* drakon
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18303
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
к ней пол города побежит будущее узнавать)))

Надеюсь, Абайка, ты уже - бегал?... :lol: :oops:
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§ abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2687
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Надеюсь, Абайка//




Надейтесь,верьте, мечтайте)



К гадалкам отношусь с подозрением)

[Исправлено: abaika95, 14.01.2020 - 13:38]
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§ Козлов я
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.01.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Butch
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.01.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
К гадалкам отношусь с подозрением)

Отчего с подозрением? Милые люди. Ну врут беззастенчиво, сочиняя на ходу. Но так они-то как раз отлично понимают что они сказки сочиняют, в отличие от потребителей сей услуги. :lol:
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