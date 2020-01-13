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§ NG.kz
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень молодежной безработицы в городской местности за год увеличился с 4,2% до 4,3%, а в сельской местности, наоборот, сократился с 3,4% до 3,2%. Больше всего безработных девушек и юношей живет в Алматы и Алматинской области.
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§ Тот самый
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
нашедших оправдание своему безделью


Не увидевших смысла искать причину ;-)
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§ Vit
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8806
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.01.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с добринцовым согласен, в наше время не было таких возможностей как сегодня у молодёжи. И кредиты и выбор работы. В наши время действительно за любую брались, лишь бы живыми деньгами платили.
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§ Тот самый
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
в наше время не было таких возможностей как сегодня у молодёжи


По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда?

Цитата:
Добринцофф: Продавец в магазин 8-21 5000\день -это для девушек.


Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. 13 часов в день за 5000 тенге - около $1/час. Это очень мало.
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§ Vit
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8806
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.01.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Не спорю. Конечно мало. Когда по телеку говорят что мы хорошо живём и зп высокие по 500 000. Лучше б тогда вабще они молчали чем врать. Я про другое. Раньше и таких денег не видели и не платили месяцами, годами.
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* abaika95
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпуклый пример про нытье о безработице) не буду называть страну а то обидятся тут)

Вообщем дело было в Челябинске))

Учился с нами на курсе парнишка,все время учёбы искал себя первый курс пел
Второй курс активистом заделался
На последних двух в КВН попал, играл за универ,потом за Уральскую лигу вроде)
Так как играть он умел,преподы закрывали глаза на пропуски и на экзамены,ну гордость же КВНщик)

Ну в итоге у этого активиста ЧСВ раздулось до масштабов Маслякова)
После универа кто куда устроился (без опыта нафиг никому никто не нужен конечно) кто похитрее ещё на 3 курсе пристроились в школы,молодежные организции или к практикующим психологам-подмастериями(принеси подай без оплаты)
А кто по глупее первые работы нашли в макдонольдсах и официантами в ресторанах)

Ну это конечно для нашего недоМаслякова было сильно не то) в итоге начал мыкатся, на радио,потом тамадил,шутки в барах шутил потом психанул и не нашел ничего лучше как заделатся либеральным активистом,сейчас активно продвигает идею,что власти виноваты а том что нет работы для активной,умной и главное креативной (а он себя таковым считает конечно) молодежи)



После этого опыта знакомства с "креативной" молодежью,вера в активистов резко упала)
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§ Victor Yang
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12367
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сейчас активно продвигает идею,что власти виноваты а том что нет работы для активной,умной и главное креативной (а он себя таковым считает конечно) молодежи)

Очень напоминает нашего Вашего земляка.
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* abaika95
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Очень напоминает нашего Вашего земляка//




Много кого напоминает если честно) можно формулу выводить уже,чувство собственной важности помноженное на нулевые знания даже в своей специальности, плюсуем "синдром жертвы и все мне должны" в итоге получаем ещё одного активиста на площади с плакатиком в руках)
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§ Vit
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8806
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.01.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и в плане учёбы. Согласитесь сегодня какие огромные перспективы у молодёжи. Рф принимает и ещё общаги дают, степендию платят. 75 000 студентов это ж не богатые. Средний класс. Которым дали шанс.
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§ Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц.

Можете каждый день работать будет 150000
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§ alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ты платишь 5000,независимо от выручки?
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§ Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда?

2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка облепиховая 28%,живых денег не было совсем,ну если только удастся реализовать макароны с хреном.
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§ Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты платишь 5000,независимо от выручки?

5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
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§ pro100tak
Re: Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 434
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 14.01.20 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь в обсуждениях уважаемых форумчан идет о водителях, грузчиках, консультантах, продавцах и дрпр. Никто, видимо, не нуждается в инструментальщиках, ни у кого, к сожалению, скорее всего, нет производства.
И что советская система образования и подготовки кадров была лучшей в мире, наверное, ни у кого не вызовет сомнений. Тот же Илон Маск ищет себе инженеров, обучившихся по советским учебникам.
Сегодня наши министры говорят, что, дескать, блин, зря мы не выделяли средства на подготовку кадров в системе ПТУ, не сохранили ПТУ. У нас сейчас куча же вузов, выпускающих (или для покупающих дипломы) юристов и экономистов, на переобувание которых опять же тратятся огромные бюджетные средства. Раньше же сразу и самим выпускникам школ и, тем более, их родителям, было понятно, где, кто и на что способен. Были ПТУ со стипухой и общагами, на тот случай, когда абитуриент не смог стать студентом вуза (специально была разница по времени сдачи экзаменов и был отсев - естественный отбор). А сегодня нет этих ПТУ, и, что еще более напрягает, нет кадров-педагогов системы ПТУ. Сегодня в нашей стране около 130 вузов. Не много ли на 18 млн. чел.? Только на платной основе учатся во всех этих конторах не менее 300 тыс. молодежи, и львиная масса - потенциальные безработные. (Еще вопрос, кто и как считает обучение на грантах, их еще около 180 тыс.). А сколько всевозможных колледжей, выпускникам которых сложнее? Не следует забывать еще и такой момент, что здоровые, довольно молодые пенсионеры МВД, КНБ, тоже забирают на себя долю вакансий на рынке труда, да много их потому что.
Зачем, почему так устроена система послешкольного образования? Зачем и почему вселяют веру в родителей, выкачивая из них кучу денег? Мы только сегодня увидели такую удручающую картину по безработице? Ведь сейчас все родители пока учат своих детей будто тянут лотерейный билет, даже не веря в брата-свата (там же их хлопают периодически), надеясь в будущее трудоустройство своих детей на 60 тыс. в месяц с работой на уровне раболепства. Где-то что-то сломалось у нас по дороге. Сегодня все родители своим детям говорят, да убережет тебя Всевышний от всех тягот, выпавших нам. А это же был просто их труд, воздававшийся сторицею. Мы, благодаря какому-то новому, как-то образовавшемуся подходу, взгляду на жизнь (что можно, оказывается, РУБИТЬ БАБЛО, ПОПАВ В КОМАНДУ, ЗАБАШЛЯВ БАБЛО и тп), потеряли связующую нить между поколениями. Сейчас, в такое наше время, в обычных, нормальных семьях, не обремененных огромными капиталами и баловством, бывает, что не только дед не может понять внука, но и отец сына. И при таких взглядах, таком восприятии жизни уровень безработицы в среде молодежи будет только расти. Чем больше (дольше) мы не будем уменьшать эту толпу бестолковых вузов, тем больше у нас будет приумножаться безработица молодежи. Чем больше будет казаться любая должность, работа на госслужбе пределом мечтаний для наших пацанов, тем больше мы их будем терять в строю потенциальных защитников страны. Пусть не покажется это каким-то пафосом для форумчан, но... Вот мое поколение завтра, если надо вдруг будет, возьмет автоматы с парой гранат, и впереди мы увидим своих старших, а будут ли за моим поколением те, кто развращен новым отношением к жизни?
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§ Тот самый
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Можете каждый день работать будет 150000


Ну, в час-то всё равно $1. И койко-место можно просить там же, если так работать каждый день. С 8:00 до 21:00 - это вставать надо в 6 утра, домой приедешь около 10 вечера, быстро поел и спать. О личной жизни, детях и семье можно забыть с такой работой. Bad work-life balance, как сейчас говорят. Да и 150К - совсем не много, $390. Единственное: времени, чтобы их потратить не будет совсем.

Цитата:
Vit:
Я про другое. Раньше и таких денег не видели и не платили месяцами, годами.


Да вот я и хотел сравнить. В середине 90-х да, отец как-то получил зарплату колбасой и ушёл работать в такси. Мое мнение, что реальные зарплаты сейчас не выше, чем были в 00-х годах. И условия для старта начинающие могут иметь хуже, чем были 10-15 лет назад, поэтому и растёт безработица среди молодёжи.

В 2008-м году начинающему электромеханику платили 39000 ($325 при курсе 120, т.е. около 125000 на современные деньги) и было ощущение, что это мало, на той должности была большая текучка. При этом цены были гораздо ниже. К примеру, проезд 40 тенге, Бифидок/Бифилайф - 70/75 тенге, крутые смартфоны Нокиа Е71, N95 стоили около 70-80 тысяч, смартфон попроще Нокиа Е65 покупал за 38000.

Цитата:
pro100tak:
У нас сейчас куча же вузов, выпускающих (или для покупающих дипломы) юристов и экономистов, на переобувание которых опять же тратятся огромные бюджетные средства.


Большинству вообще не стоит идти в ВУЗ. А идут, потому что везде требования "высшее образование". Ну и ВУЗы наши, как про них шутят "арбузолитейный" и "деревообрабатывающий".
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