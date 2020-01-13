pro100tak Re: Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане #27





(Полноправные пользователи) Сообщений: 434

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:55 Речь в обсуждениях уважаемых форумчан идет о водителях, грузчиках, консультантах, продавцах и дрпр. Никто, видимо, не нуждается в инструментальщиках, ни у кого, к сожалению, скорее всего, нет производства.

И что советская система образования и подготовки кадров была лучшей в мире, наверное, ни у кого не вызовет сомнений. Тот же Илон Маск ищет себе инженеров, обучившихся по советским учебникам.

Сегодня наши министры говорят, что, дескать, блин, зря мы не выделяли средства на подготовку кадров в системе ПТУ, не сохранили ПТУ. У нас сейчас куча же вузов, выпускающих (или для покупающих дипломы) юристов и экономистов, на переобувание которых опять же тратятся огромные бюджетные средства. Раньше же сразу и самим выпускникам школ и, тем более, их родителям, было понятно, где, кто и на что способен. Были ПТУ со стипухой и общагами, на тот случай, когда абитуриент не смог стать студентом вуза (специально была разница по времени сдачи экзаменов и был отсев - естественный отбор). А сегодня нет этих ПТУ, и, что еще более напрягает, нет кадров-педагогов системы ПТУ. Сегодня в нашей стране около 130 вузов. Не много ли на 18 млн. чел.? Только на платной основе учатся во всех этих конторах не менее 300 тыс. молодежи, и львиная масса - потенциальные безработные. (Еще вопрос, кто и как считает обучение на грантах, их еще около 180 тыс.). А сколько всевозможных колледжей, выпускникам которых сложнее? Не следует забывать еще и такой момент, что здоровые, довольно молодые пенсионеры МВД, КНБ, тоже забирают на себя долю вакансий на рынке труда, да много их потому что.

Зачем, почему так устроена система послешкольного образования? Зачем и почему вселяют веру в родителей, выкачивая из них кучу денег? Мы только сегодня увидели такую удручающую картину по безработице? Ведь сейчас все родители пока учат своих детей будто тянут лотерейный билет, даже не веря в брата-свата (там же их хлопают периодически), надеясь в будущее трудоустройство своих детей на 60 тыс. в месяц с работой на уровне раболепства. Где-то что-то сломалось у нас по дороге. Сегодня все родители своим детям говорят, да убережет тебя Всевышний от всех тягот, выпавших нам. А это же был просто их труд, воздававшийся сторицею. Мы, благодаря какому-то новому, как-то образовавшемуся подходу, взгляду на жизнь (что можно, оказывается, РУБИТЬ БАБЛО, ПОПАВ В КОМАНДУ, ЗАБАШЛЯВ БАБЛО и тп), потеряли связующую нить между поколениями. Сейчас, в такое наше время, в обычных, нормальных семьях, не обремененных огромными капиталами и баловством, бывает, что не только дед не может понять внука, но и отец сына. И при таких взглядах, таком восприятии жизни уровень безработицы в среде молодежи будет только расти. Чем больше (дольше) мы не будем уменьшать эту толпу бестолковых вузов, тем больше у нас будет приумножаться безработица молодежи. Чем больше будет казаться любая должность, работа на госслужбе пределом мечтаний для наших пацанов, тем больше мы их будем терять в строю потенциальных защитников страны. Пусть не покажется это каким-то пафосом для форумчан, но... Вот мое поколение завтра, если надо вдруг будет, возьмет автоматы с парой гранат, и впереди мы увидим своих старших, а будут ли за моим поколением те, кто развращен новым отношением к жизни?