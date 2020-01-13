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≡ "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.01.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показательный процесс над 35-летним жителем Костаная прошел в административном суде сегодня, 13 января. М. задержали в состоянии алкогольного опьянения 12 января в 5.58 на ул.Алтынсарина за рулем автомобиля "Ниссан".
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§ alex_60
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
alex_60


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Сообщений: 6927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это только "там" можно ездить без прав, и не остановят.
//Полиция Нидерландов задержала 74-летнегожителя города Энсехеде (Enschede),
который 55 лет водил машину без водительского удостоверения, Полицейские остановили мужчину впервые за полвека, поскольку он ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности. Нарушителя оштрафовали и за вождение без прав, и за непристегнутый ремень.
Задержанный в Голландии водитель — далеко не уникальный случай. В июне нынешнего года полицией голландского города Эйменда был задержан еще более старый,84-летний водитель, который ездил без прав более 67 лет. За все это время он умудрился ни разу не попасть в ДТП и ни разу не был оштрафован. После задержания старичок пообещал полицейским отвезти свой автомобиль на свалку, однако полиция потребовала, чтобы он все-таки сдал экзамены на права.
Житель немецкого города Брауншвейг на протяжении 15 лет также водил машину, не имея водительских прав. Документ у него отобрали ещё в 80-х годах, когда он жил в Северной Рейн-Вестфалии. С пор он каждый раз говорил при задержании, что забыл права дома. Лишь когда 47-летний немец попался полиции за рулем пьяным, история выплыла наружу.///

[Исправлено: alex_60, 14.01.2020 - 11:18]
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§ Butch
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Butch


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Сообщений: 368
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.01.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
безлошадные значит все. клуб пешеходов.

Да, да. Такие же как я, который за 3 года был остановлен один раз за отсутствие ближнего света фар. Соблюдать ПДД надо, правда есть один нюанс. Их для этого нужно ещё и знать.
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§ alex_60
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
за отсутствие ближнего света фар. Соблюдать ПДД надо, правда есть один нюанс. Их для этого нужно ещё и знать.


да, отсутствие дневных ходовых огней или ближнего света фар-
это нарушение. в ПДД написано.
каждый день езжу на участке центр-воинов. .
На Карбышева на участке поворот на аэропорт- Воинов
всегда стоит пару маршруток с мигалками и остановленной машиной.
там правил то нарушить невозможно практически.
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* maxsaf
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
за отсутствие ближнего света фар

Дурдом. У нас ближний свет фар - обязателен. Все машины, и новые и старые, изначально идут с ближним светом, включенным всегда. Занавес.
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§ андрей 117
Re: "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя...
андрей 117


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Сообщений: 51
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 14.01.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да, да. Такие же как я, который за 3 года был остановлен один раз за отсутствие ближнего света фар

так же.за 4 с половиной года остановили один раз за свет.
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§ alex_60
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
включенным всегда.


у нас тоже все американцы старые/новые со светом всегда включенным.
другие новые машины- с ходовыми огнями.
лампочка сгорела,и кирдык твоему всегда
включенному ближнему свету фар.
и ты по факту нарушитель.
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* maxsaf
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну обе то разом не сгорят
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* maxsaf
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом случае, если машина оборудована ближним, включенным всегда - вероятность забыть включить - нулевая, а попасться на сгоревшей лампочке - в разы меньше, чем забыть включить ближний.
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§ alex_60
"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
чем забыть включить ближний.


в принципе там делов то на три копейки,
сделать ближний свет всегда включенным перед началом движения.
для забывающих.
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