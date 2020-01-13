alex_60 "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6927

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:16 это только "там" можно ездить без прав, и не остановят.

//Полиция Нидерландов задержала 74-летнегожителя города Энсехеде (Enschede),

который 55 лет водил машину без водительского удостоверения, Полицейские остановили мужчину впервые за полвека, поскольку он ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности. Нарушителя оштрафовали и за вождение без прав, и за непристегнутый ремень.

Задержанный в Голландии водитель — далеко не уникальный случай. В июне нынешнего года полицией голландского города Эйменда был задержан еще более старый,84-летний водитель, который ездил без прав более 67 лет. За все это время он умудрился ни разу не попасть в ДТП и ни разу не был оштрафован. После задержания старичок пообещал полицейским отвезти свой автомобиль на свалку, однако полиция потребовала, чтобы он все-таки сдал экзамены на права.

Житель немецкого города Брауншвейг на протяжении 15 лет также водил машину, не имея водительских прав. Документ у него отобрали ещё в 80-х годах, когда он жил в Северной Рейн-Вестфалии. С пор он каждый раз говорил при задержании, что забыл права дома. Лишь когда 47-летний немец попался полиции за рулем пьяным, история выплыла наружу.///



[Исправлено: alex_60, 14.01.2020 - 11:18]