abaika95 Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2680

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 Циатат----//Потому что рост зарплат рассчитывается по прогнозу роста цен на будущий год, а не по уже поднявшимся ценам в текущем году, да, Абайка? )))/







Может быть Макс) но это всеровно к вашему вранью о инфляции и поднятию пенсий не имеет никакого отношения)