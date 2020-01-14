Цитата: maxsaf:

Юджин ))

неее, я щас не могу, я щас на работе



Цитата: alex_60:

на эту должность как правило титульных не назначают.

ну да... хозяйство вести - это не позолоченными часами в акимате трясти.



Да и перевелись хозяйственники в руководстве города, которые с самых низов, с работяг, от сохи... сейчас либо родственники, либо блатные с покровителями, но компетенции и профессионализма там не густо, отсюда и полная Ж...

Сейчас ведь что главное.... правильно нуротчёты делать для астаны, найти общий язык с акимом (а это очень специфично, а главное - уметь килешевать народные бюджетные деньги в нужные карманы и на "нужные" проекты в виде колеса обоРзения и пегасов с гранитными бордюрами.