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≡ «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию.
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§ alex_60
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и кто теперь дороги чистить будет?
на эту должность как правило титульных не назначают.
почему-то.
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* maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и кто теперь дороги чистить будет?

Юджин ))
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* Сергей_я
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.01.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Юджин ))

это пять :lol: :lol:
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§ yudjin
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6340
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.01.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Юджин ))

неее, я щас не могу, я щас на работе ;-)

Цитата:
alex_60:
на эту должность как правило титульных не назначают.

ну да... хозяйство вести - это не позолоченными часами в акимате трясти.

Да и перевелись хозяйственники в руководстве города, которые с самых низов, с работяг, от сохи... сейчас либо родственники, либо блатные с покровителями, но компетенции и профессионализма там не густо, отсюда и полная Ж...
Сейчас ведь что главное.... правильно нуротчёты делать для астаны, найти общий язык с акимом (а это очень специфично, а главное - уметь килешевать народные бюджетные деньги в нужные карманы и на "нужные" проекты в виде колеса обоРзения и пегасов с гранитными бордюрами.
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* maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

С обязательным фотоотчетом в конце каждого трудового дня ))
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* maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю голосование. Кто за то, чтобы Юджина поставить на должность г-на Тарасова? ))

[Исправлено: maxsaf, 14.01.2020 - 11:47]
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* abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кто за то, чтобы Юджина поставить на должность г-на Тарасова?//



Я против) до статьи о лицемерии может и за был) но сейчас думаю не потянет наш активист-калаллизатор (от слова кала-город) Юджин эту должность) начнутся дела как в его статье вместо 50 комментов у него будут сотни и тысячи) не) там хозяйственник нужен конкретный)
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* maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
там хозяйственник нужен конкретный

Есть вариант получше? )
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* abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Есть вариант получше? )//




Найдут кого-нибудь,не нам решать) титульного или не титульного,главное чтоб хозяйственный был)
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* drakon
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18302
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное, Акимом области - поставят.
Архимед же тоже,согласно гороскопу,
должен - уйти... :lol: :oops:
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* Сергей_я
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Найдут кого-нибудь,не нам решать) титульного или не титульного,главное чтоб хозяйственный был)

Да какой хозяйственный, там наверху по другим критериям людей назначают. И цели у них далеко не те, что нужны городу и их жителям.
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* abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//Да какой хозяйственный, там наверху по другим критериям людей назначают//


Информация из "проверенных источников" подъехала)
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