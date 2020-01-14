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≡  В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37761
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран. Аналитики составили рейтинг роста минимальной заработной платы за год, проанализировав данные 54 стран. Казахстан в этом рейтинге занял последнее место.
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§ Vit
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8806
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.01.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дедушки только этот рейтинг не показывайте. Расстроится.

[Исправлено: Vit, 14.01.2020 - 09:26]
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§ директор пляжа
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.01.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато мы первые в рейтинге! в десятке так скажем, покажите 01, любит же всякие рейтинги.
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§ alex_60
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто в Казахстане любят покушать,
поэтому много уходит на еду.
традиции предков батыров.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2020 - 11:30]
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* maxsaf
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это означает, что рост цен в Казахстане опередил рост зарплат.

Потому что рост зарплат рассчитывается по прогнозу роста цен на будущий год, а не по уже поднявшимся ценам в текущем году, да, Абайка? ))
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* maxsaf
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В рейтинге роста минимальной зарплаты за год Казахстан занял последнее место среди 54 стран

А по штрафам вышли на первое место, или еще есть куда стремиться? )
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* abaika95
Re: В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//Потому что рост зарплат рассчитывается по прогнозу роста цен на будущий год, а не по уже поднявшимся ценам в текущем году, да, Абайка? )))/



Может быть Макс) но это всеровно к вашему вранью о инфляции и поднятию пенсий не имеет никакого отношения)
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* maxsaf
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вашему вранью о инфляции и поднятию пенсий

Так вы доказательств вранья так и не предоставили. А обвинение без доказательств - вранье ))
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* abaika95
В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2679
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//Так вы доказательств вранья так и не предоставили. А обвинение без доказательств - вранье//



Во флуд милейший во флуд,вроде вчера уже все для вас там по полочкам расставил) а вы все продолжаете врать)нехорошоо)
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